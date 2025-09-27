In arrivo in Italia 153 palestinesi tra studenti e pazienti

AGI - Con le prossime operazioni della Farnesina su Gaza in Italia arriveranno 153 tra studenti e pazienti e parenti di palestinesi già sfollati. Lo rende noto, conversando con i giornalisti durante una pausa della seconda giornata della festa di FI a Telese Terme, il leader azzurro e ministro degli Esteri, Antonio Tajani.
Attraverso 3 aerei C-130, con arrivo previsto a Ciampino, Lecce Galatina e Verona, lunedì prossimo in tarda serata arriveranno 16 pazienti, con familiari e accompagnatori, per un totale di 80 persone; poi 39 studenti e 34 persone per ricongiungimento familiare saranno nel nostro Paese il primo ottobre con due voli della GdF e della Protezione Civile, da Amman con destinazione Ciampino e Linate.
Continua anche il programma Food for Gaza, con una nuova raccolta di aiuti alimentari da inviare nella Striscia. Coldiretti ha già raccolto 13 tonnellate di beni e Confagricoltura ha sensibilizzato i propri soci e farà sapere presto quante tonnellate si possono mettere a disposizione. Anche Confcooperative ha manifestato interesse a collaborare.