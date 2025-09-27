Dopo la condanna a Sarkozy, aperte due inchieste per minacce al giudice 

AGI - Le autorità francesi hanno aperto due distinte indagini per far luce sui messaggi di minacce rivolti contro la presidente del tribunale che giovedì scorso ha condannato l'ex presidente Nicolas Sarkozy nel processo per il presunto finanziamento libico della sua campagna elettorale. Nathalie Gavarino è stata la giudice che ha presieduto il collegio della Corte di Parigi in questo caso, nel quale l'ex capo di Stato è stato condannato a cinque anni di carcere.
L'apertura delle due inchieste per gravi minacce contro la giudice è stata confermata questo venerdì da fonti della Procura di Parigi alla rete BFMTV. Nella stessa giornata, l'Unione Sindacale dei Magistrati (USM, il principale sindacato della magistratura francese) aveva annunciato di aver segnalato alle autorita' minacce di morte e di violenze gravi contro la magistrata.
La condanna
Sarkozy, 70 anni, è stato condannato per associazione a delinquere, per aver creato una rete con i suoi collaboratori allo scopo di ottenere fondi dal regime di Muammar Gheddafi per finanziare la campagna presidenziale del 2007, da cui usci' vincitore. L'ex presidente ha già fatto ricorso in appello, ma i termini della sentenza stabiliscono che la condanna debba essere eseguita senza attendere l'esito dell'appello.