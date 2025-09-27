La madre di un ostaggio sfida Netanyahu: "Se torni senza un accordo vedrai l'inferno"

AGI - La signora Einav Zangauker, il cui figlio Matan è tenuto in ostaggio a Gaza, minaccia di intensificare le manifestazioni contro Netanyahu e il suo esecutivo, se il primo ministro - che lunedì incontrerà a Washington Donald Trump - "non tornerà dal suo viaggio negli Stati Uniti con un accordo".
Accuse al premier israeliano
Durante una conferenza stampa a Tel Aviv, Zangauker, ha puntato duramente il dito contro il premier israeliano. "In contrasto con la campagna di menzogne dell'angelo del sabotaggio, Netanyahu, ci sono 48 famiglie i cui cari sono in cattività, e tutti devono tornare, non solo quelli a cui si è rivolto", ha affermato, accusando il primo ministro di aver silurato ogni possibilità di un accordo negli ultimi due anni.
Avvertimenti e ultimatum
"Se sabotate un altro accordo, vi perseguiteremo fino alla fine dei tempi", ha sottolineato. "Ti sto guardando negli occhi, Netanyahu. Se torni senza un accordo, qui ti aspetta un inferno indescrivibile", ha scandito, avvertendo che le manifestazioni e gli scioperi delle ultime settimane "sembreranno, in confronto, un gioco da ragazzi".