Carlo e Camilla tornano in Italia. A fine ottobre l'incontro con Papa Leone

AGI - Re Carlo III e la regina Camilla compiranno a fine ottobre una visita di Stato in Vaticano per accompagnare papa Leone XIV nelle celebrazioni dell'Anno Giubilare 2025. Lo ha annunciato Buckingham Palace in un comunicato.
La visita, che si inserisce proprio nelle celebrazioni del Giubileo, intende mettere in risalto il "lavoro ecumenico" tra la Chiesa cattolica e la Chiesa anglicana e riflettere sul tema dell'Anno santo, "Pellegrini di speranza". Le date esatte e il programma saranno comunicati prossimamente, ha precisato la Casa reale britannica. Carlo III e Camilla erano già stati in Vaticano lo scorso aprile, quando avevano incontrato in udienza privata il papa Francesco, pochi giorni prima della sua morte.
Come principe di Galles, Carlo aveva già visitato la Santa Sede in cinque occasioni: nel 1985, nel 2005 per i funerali di Giovanni Paolo II, nel 2009, nel 2017 e nel 2019. Camilla, allora duchessa di Cornovaglia, lo aveva accompagnato due volte (2009 e 2017). Buckingham Palace ha ricordato inoltre che Carlo fu ricevuto da papa Benedetto XVI nel 2009, da papa Francesco nel 2017 e nel 2019, e che ebbe modo di incontrare Giovanni Paolo II nel 1982 a Canterbury, in occasione della prima visita di un pontefice in carica nel Regno Unito.