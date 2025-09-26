Corte Suprema: "Trump non è obbligato a spendere fondi Aid"

AGI - La Corte Suprema degli Stati Uniti ha stabilito che, per il momento, il Presidente Donald Trump non ha l'obbligo di spendere miliardi di dollari in aiuti esteri, i fondi Aid, approvati dal Congresso e congelati dalla sua amministrazione. La decisione permette al Presidente di esercitare un maggiore controllo sul governo anche in ambiti, come la spesa, che la Costituzione riserva ai legislatori.
Nonostante le obiezioni dei tre giudici liberali, la maggioranza conservatrice ha bloccato la decisione di un giudice federale che imponeva all'amministrazione di impegnarsi a spendere quattro miliardi di dollari in aiuti esteri prima della scadenza dei fondi, prevista per il 30 settembre. Se i legislatori non interverranno entro il 30 settembre, i fondi scadranno automaticamente, cioe' proprio la situazione che il giudice distrettuale Amir Ali aveva cercato di evitare.