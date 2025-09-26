A Rio de Janeiro "bonus Far West" agli agenti che uccidono i criminali

AGI - In Brasile, l'assemblea legislativa dello Stato di Rio de Janeiro ha approvato un bonus - già controverso - per gli agenti di polizia che uccidono "criminali". Difensori dei diritti umani e personalità politiche denunciano questa legge come una "licenza di uccidere", dato che la polizia di Rio è già una delle più letali del Paese.
Una misura simile, soprannominata "bonus Far West", era già in vigore dal 1995 al 1998, prima di essere revocata a causa del crescente numero di morti durante le "operazioni di polizia".
Tuttavia, la legge adottata potrebbe ancora essere considerata incostituzionale: la procura federale brasiliana ha già allertato il governatore di Rio de Janeiro sulla sua incostituzionalità, secondo l'emittente radiofonica brasiliana Cbn Il testo stabilisce che gli agenti possono ricevere un bonus dal 10% al 150% del loro stipendio "per il sequestro di armi di grosso calibro o per situazioni che comportino la neutralizzazione di criminali", secondo la corrispondente a Rio de Janeiro dell'emittente Rfi.
"L'assemblea ha approvato una legge stupida, assurda, disumana, crudele, costosa e inefficace", ha protestato il deputato federale di sinistra Henrique Vieira, eletto a Rio de Janeiro. A Rio, gli interventi pesanti della polizia sono frequenti, spesso sfociando in bagni di sangue, soprattutto nelle favelas, quartieri poveri e densamente popolati spesso sotto il giogo dei narcotrafficanti.
Il bonus era incluso in un disegno di legge per riformare la polizia civile, che è principalmente responsabile delle indagini, a differenza della polizia militare, che ha un ruolo più repressivo. Durante un precedente periodo di attuazione di una misura simile, la maggior parte delle vittime erano "giovani neri, residenti nelle favelas (favelados)", ha ricordato Rau'l Santiago sul suo account Instagram.
"Questo tipo di politica incoraggia le esecuzioni e considera inferiori le vite dei giovani della periferia, figli delle favelas come me", ha scritto. Questa misura ha suscitato proteste tra i difensori dei diritti umani.
Di fronte all'assemblea, Renata Souza, rappresentante dello Stato di Rio de Janeiro, ha difeso una politica diversa: "Signor Presidente, abbiamo quasi 13 milioni di dollari per la sicurezza pubblica nello Stato di Rio de Janeiro, ma l'investimento in intelligence, informazioni e competenze è inferiore all'1%".
Per entrare in vigore, il disegno di legge, approvato a larga maggioranza, deve ancora essere firmato - entro 15 giorni - dal governatore Claudio Castro, alleato dell'ex presidente di estrema destra Jair Bolsonaro.
Nel 2024, 703 persone sono morte durante gli interventi di polizia nello stato di Rio, ovvero quasi due al giorno, secondo i dati ufficiali. Questo dato, tuttavia, rappresenta un calo del 19% rispetto al 2023