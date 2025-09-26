Morta a Cuba Assata Shakur, ricercata dall'Fbi per 40 anni

AGI - L'Fbi la ricercava da 40 anni, ma lei ha vissuto tranquillamente metà della sua vita a Cuba. E sull'isola Joanne Deborah Byron, attivista nera meglio nota come Assata Shakur, si è spenta ieri a 78 anni. Lo ha annunciato il ministero degli Esteri cubano. "La cittadina statunitense Joanne Deborah Byron, alias Assata Shakur, è morta il 25 settembre all'Avana a causa di problemi di salute e dell'età avanzata", si legge in una nota pubblicata sul sito web del ministero.
Byron, madrina del rapper Tupac Shakur ucciso a colpi di arma da fuoco nel 1996 a Las Vegas, aveva fatto parte del Black Liberation Army, organizzazione di estrema sinistra impegnata negli anni '70 nella lotta armata per la causa dei neri americani. Assata Shakur era stata accusata di aver ucciso un agente di polizia nel New Jersey, durante una sparatoria il 2 maggio 1973, con due complici. Dopo essere fuggita, era stata arrestata e incriminata nel 1977 per omicidio. Condannata all'ergastolo, era riuscita a fuggire dal carcere due anni dopo.
Nel 2013, la polizia federale degli Stati Uniti l'aveva aggiunta alla lista dei terroristi più ricercati, prima donna a comparire nell'elenco. Sulla sua testa l'Fbi aveva messo una taglia da 1 milione di dollari.