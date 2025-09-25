Sarkozy finanziato da Gheddafi, attesa per la sentenza

AGI - È attesa per oggi la sentenza nel processo a Nicolas Sarkozy: il tribunale penale di Parigi deve pronunciarsi sul presunto finanziamento da parte di Muammar Gheddafi nella campagna presidenziale del 2007. L'ex presidente francese rischia una pesante condanna.
La morte in Libano martedì di uno degli imputati e protagonista chiave del caso, Ziad Takieddine, non ha portato ad alcun cambiamento nel programma e la lettura della sentenza dovrebbe avvenire come previsto dalle 10:00 e durare diverse ore. Il tribunale può dichiarare la chiusura del procedimento nei confronti dell'intermediario franco-libanese sulla base del suo certificato di morte.
Teoricamente possibile, un puro e semplice rinvio della decisione per gli altri 11 imputati, è stato considerato molto improbabile. Contro l'ex presidente, che sarà presente in tribunale, i rappresentanti della Procura finanziaria nazionale (PNF) avevano chiesto a fine marzo, dopo tre mesi di processo, sette anni di carcere, accusandolo di aver stretto un "patto di corruzione faustiano con uno dei dittatori più crudele degli ultimi 30 anni".
Questa condanna è la più pesante che sia stata richiesta contro i 12 imputati. Per i pubblici ministeri, Nicolas Sarkozy, 70 anni, che è citato con l'accusa di corruzione passiva, occultamento di appropriazione indebita di fondi pubblici, finanziamento illegale di campagne elettorali e associazione a delinquere, era sia uno "sponsor" che un beneficiario di questi finanziamenti.
La difesa di Sarkozy e le accuse di complotto
Il sesto presidente della Quinta Repubblica francese (2007-2012) aveva denunciato in seguito "l'esagerazione della pena richiesta", mirando solo a "nascondere la debolezza delle accuse presunte". A processo c'erano anche persone a lui vicine, tra cui Brice Hortefeux, ex ministro e amico, e Claude Guéant, direttore della campagna del 2007 prima di diventare segretario generale dell'Eliseo, oltre a uomini d'affari.
In cambio del denaro, secondo l'accusa, Nicolas Sarkozy avrebbe favorito il ritorno della Libia sulla scena internazionale e si sarebbe impegnato ad assolvere il cognato della Guida, Abdallah Senussi, condannato all'ergastolo per il suo ruolo nell'attentato all'UTA DC-10 che costò la vita a 170 persone nel 1989. In caso di condanna, sarebbe probabile un appello, poiché Nicolas Sarkozy non ha smesso di rivendicare la sua innocenza dal 2011. Questo appello probabilmente rinvierebbe di diversi mesi la minaccia del carcere. Ma non è stato possibile disporre una condanna definitiva superiore ai due anni, ad esempio con l'installazione di un braccialetto elettronico. Tuttavia, una persona condannata di età superiore ai 70 anni può richiedere la libertà condizionale.
Sarkozy si dichiara innocente e parla di infamia
Per più di un decennio, Nicolas Sarkozy, contro il quale la procura ha anche chiesto una multa di 300.000 euro e cinque anni di ineleggibilità, ha gridato all'"infamia" e ha detto ai giornalisti che dovrebbero "vergognarsi" di parlare del caso. Non c'è "nessuna prova", "niente", "non un centesimo libico", "non l'inizio di un inizio di finanziamento", ha martellato Nicolas Sarkozy stanco di "giustificarsi con prove che non esistono!". Inizialmente rivolte da funzionari del precedente regime, le accuse sono solo il risultato di un complotto ordito dal clan Gheddafi per vendicarsi del suo ruolo decisivo nella caduta del dittatore nel 2011. Secondo i suoi avvocati, gli investigatori non hanno trovato alcuna traccia di denaro libico nei fondi della campagna elettorale, di arricchimento personale o dell'intervento di Nicolas Sarkozy.
Precedenti condanne e altri procedimenti in corso
Condannato in via definitiva a un anno di carcere per corruzione e traffico di influenze nell'affare delle cosiddette "intercettazioni", Nicolas Sarkozy ha già dovuto indossare un braccialetto elettronico alla caviglia tra gennaio e maggio, una sanzione senza precedenti per un ex capo di Stato. Ha presentato ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU). La Corte di Cassazione esaminerà l'8 ottobre anche il suo ricorso nel caso "Bygmalion", relativo al finanziamento della sua campagna presidenziale del 2012 e per il quale è stato condannato in appello a un anno di reclusione, di cui sei mesi senza condizionale.