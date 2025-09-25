Giappone, conserva il corpo della figlia in freezer per 20 anni

AGI - Ha tenuto il corpo della figlia per vent'anni dentro al congelatore di casa. Poi, dopo essere rimasta vedova poche settimane fa, forse presa dai sensi di colpa, si è presentata al commissariato e ha confessato.
È la storia della 75enne Keiko Mori, arrestata dalla polizia giapponese per 'abbandono di cadavere'. Sul come sia morta e perché l'abbia tenuta nel congelatore, gli investigatori non hanno proferito parola. Resta l'autopsia per capire le modalità del decesso e quando è avvenuto. La figlia, nata nel 1975, oggi avrebbe cinquant'anni.
Il suo cadavere è stato rivenuto, con indosso solo la biancheria intima e una maglietta, in ginocchio a faccia in giù dentro il frezeer, in avanzato stato di decomposizione, ha precisato un portavoce della polizia. In commissariato la madre ha confessato di aver comprato il congelatore quando il fetore ha cominciato a invadere la casa.