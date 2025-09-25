Abu Mazen all'Onu: "Pronti a governare Gaza, Hamas consegni le armi"

AGI - Hamas non dovrebbe avere alcun ruolo in un futuro governo palestinese. Lo dice il leader dell'ANP, Mahmud Abbas intervenendo all'Onu. "Siamo grati agli Stati che hanno riconosciuto lo Stato palestinese" e "ringraziamo coloro che hanno protestato a sostegno del diritto del popolo palestinese", ha aggiunto Abu Mazen.
"Non vogliamo uno stato" palestinese "armato", ma moderno e democratico", ha spiegato il leader dell'ANP. "Abbiamo fatto tutti gli sforzi possibili per costruire le istituzioni di uno Stato palestinese moderno che viva fianco a fianco con Israele in pace e sicurezza", ha aggiunto, "ma Israele non ha rispettato gli accordi". Abu Mazen ha sottolineato che i palestinesi hanno "riconosciuto il diritto di Israele a esistere nel 1988 e nel 1993 e continuiamo a riconoscerlo".
Abu Mazen: pronti a governare Gaza, Hamas consegni le armi
"Gaza è parte integrante dello Stato palestinese e siamo pronti ad assumerci la piena responsabilita' di governarla. Hamas e le altre fazioni devono consegnare le armi all'Autorità Nazionale Palestinese: non vogliamo uno Stato armato". Lo dice il leader dell'ANP, Mahmud Abbas intervenendo all'Onu. "Le azioni di Hamas non rappresentano il popolo palestinese o la sua giusta lotta", ha aggiunto.
"Nonostante tutto ciò che il nostro popolo ha sofferto, respingiamo ciò che Hamas ha compiuto il 7 ottobre. Queste azioni che hanno preso di mira i civili israeliani e li hanno presi in ostaggio non rappresentano il popolo palestinese, nè rappresentano la sua giusta lotta per la libertà e l'indipendenza", afferma Abbas.