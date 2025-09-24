La furia del tifone Ragasa colpisce l'Asia Orientale

AGI - Decine di morti, centinaia di dispersi e milioni di evacuati. Questo è il primo bilancio del supertifone Ragasa, che sta devastando Taiwan, Hong Kong, le Filippine e decine di città nel sud della Cina. Un disastro annunciato, quello causato dal ciclone tropicale più potente del mondo registrato quest'anno.
Sin da domenica, infatti, l'amministrazione Meteorologica Centrale di Taiwan aveva emesso un'allerta marittima per l'avvicinarsi del tifone, mentre le autorità filippine preventivamente avevano ordinato l'evacuazione delle aree nel Nord del Paese. Misure che non sono bastate per evitare la tragedia, iniziata ieri con le prime vittime nelle Filippine e proseguita oggi, in maniera ancora più intensa, a Taiwan, dove a causa del cedimento dell'argine di un fiume, nella parte orientale dell'isola, le conseguenze sono state ancora più catastrofiche.
Una frana ha infatti provocato lo smottamento nel fiume Mataian e ha causato il crollo della diga naturale di un lago che si era formato a monte. Un ponte è stato spazzato via e un'intera cittadina è stata inondata. "In alcuni punti, l'acqua è salita al secondo piano di una casa e ha raggiunto circa un piano nel centro della città", ha detto Lee Lung-sheng, vice capo dei vigili del fuoco della contea.
Nel frattempo, la paura del Ragasa incombe anche in Cina, dove si prevede che il super tifone colpira' in serata le citta' di Yangjiang e Zhanjiang. In base alle previsioni dell'agenzia meteorologica nazionale, le autorità cinesi hanno deciso di chiudere scuole e aziende in almeno 10 città, evacuando quasi 1,9 milioni di persone.
Stesso timore a Hong Kong, dove in vista dell'arrivo della tempesta, circa l'80% degli aeromobili appartenenti alle quattro principali compagnie aeree con sede a Hong Kong è stato trasferito o messo a terra negli aeroporti di Giappone, Cina, Cambogia, Europa, Australia e altre località.
Non solo, Reuters riferisce che da ieri sera tutti gli atterraggi e le partenze da Hong Kong, l'aeroporto cargo più trafficato del mondo e il nono più trafficato per il traffico passeggeri internazionale, sono stati cancellati per 36 ore. La più grande compagnia aerea di Hong Kong, Cathay Pacific Airways, ha dichiarato che il super tifone Ragasa avra' "un impatto significativo" sulle sue operazioni e cancellerà più di 500 voli a lungo raggio e regionali.