Dallas: spari nella sede dell'agenzia anti-immigrazione. Due feriti, il cecchino si suicida

AGI - Diverse persone sono rimaste ferite in una sparatoria in un ufficio locale dell'Immigration and Customs Enforcement (Ice) a Dallas. Lo ha riferito la responsabile della Sicurezza Interna Usa, Kristi Noem, precisando che l'aggressore "è morto per una ferita da arma da fuoco autoinflitta". Secondo il canale televisivo Fox4, due persone, che erano detenute nella struttura, sono rimaste ferite nell'attacco. L'uomo che ha aperto il fuoco, sparando da un edificio adiacente, si è suicidato, ha riferito la responsabile della Sicurezza interna Usa, Kristi Noem.
"Le prime informazioni parlano di un possibile cecchino", ha detto Lyons. Tra le persone presenti nella struttura ci sono generalmente dipendenti dell'ICE, civili e immigrati detenuti. Nessun agente dell'ICE è rimasto ferito nell'attacco, ha dichiarato a Fox News Madison Sheahan, vicedirettrice dell'Immigration and Customs Enforcement degli Stati Uniti.
La sparatoria di Dallas segna almeno il terzo caso in cui una struttura dell'ICE è stata presa di mira da colpi d'arma da fuoco in Texas quest'anno. Il 4 luglio, un gruppo di aggressori ha preso di mira il centro di detenzione di Prairieland, vicino a Fort Worth. Giorni dopo, un uomo di 27 anni armato di fucile e equipaggiamento tattico è stato ucciso dalla polizia dopo aver aperto il fuoco su una base della Border Patrol a McAllen.
Due agenti e un dipendente della Border Patrol sono rimasti feriti. Ad agosto, le forze dell'ordine hanno arrestato un uomo che, secondo le autorità, sosteneva di avere una bomba nello zaino, nella stessa struttura dell'ICE di Dallas presa di mira nella sparatoria di oggi ha affermato il Dipartimento della Sicurezza Interna
In campo anche l'Fbi
L'Fbi sta collaborando alle indagini. Lo ha annunciato su X il vicedirettore Dan Bongino. "L'Fbi è pienamente impegnata, in collaborazione con i nostri partner statali e federali delle forze dell'ordine, sulla scena del crimine a Dallas", ha scritto.
Centro Ice per gli esami ai detenuti prima del trasferimento
Il teatro della sparatoria è generalmente utilizzato per processare i detenuti prima che vengano trasferiti al centro di detenzione. Lo dice un ex alto funzionario dell'ICE alla Cnn. La struttura dell'Immigration and Customs Enforcement degli Stati Uniti, ha tre o quattro celle di detenzione, dove solitamente i detenuti vengono esaminati prima di essere trasferiti in un centro di detenzione. La capienza della struttura varia da pochi detenuti a circa 100 persone, ma in media ospita una ventina di persone alla volta, ha affermato il funzionario.