Fiocco rosa al Parco zoologico di Parigi, è nato un cucciolo di giraffa

AGI - Fiocco rosa al Parco zoologico di Parigi che ha annunciato la nascita di un cucciolo di giraffa per la prima volta dal 2019. Secondo il comunicato il relativo post sui social, si tratta di una femmina che si unisce al gruppo di dieci giraffe adulte, composto da otto femmine e due maschi. Il lieto evento risale al 12 settembre.
Questa nascita è "una prima volta a Parigi dal 2019", recita la comunicazione, precisando che si tratta del "160esimo cucciolo di giraffa nato al Parco Zoologico di Parigi dalla sua creazione nel 1934".
Dettagli sul cucciolo
Il giovane mammifero pesa 44 kg ed è alto circa 165 cm. E "nonostante le sue 'piccole dimensioni', oggi è in ottima forma!", esclama il post. La giovane femmina è una giraffa del Kordofan, una sottospecie della giraffa settentrionale, presente in particolare in Sudan, Camerun, Ciad e Repubblica Centrafricana.
Specie in pericolo
La specie è classificata come "in pericolo critico" dall'Unione internazionale per la conservazione della natura (Uicn). Questa nascita è quindi considerata una "vera vittoria" dal Parco zoologico di Parigi.