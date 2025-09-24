A bordo delle barche attaccate, "Vari danni ma stiamo bene" 

AGI - La Global Sumud Flotilla è finita di nuovo sotto attacco, mentre si trovava al largo dell'isola di Creta, in Grecia. A riferirlo sono stati gli stessi organizzatori della missione umanitaria per Gaza, che sui social media hanno pubblicato video a testimonianza di quanto accaduto. Sono state almeno tredici le esplosioni sulle navi, o nelle immediate vicinanze, riferisce una nota della missione umanitaria.
"Vi sono state diffuse interruzioni delle comunicazioni e preoccupazione per l'incolumità dei partecipanti", si legge nella nota. Nelle ultime 24 ore, più di 15 droni hanno sorvolato ogni dieci minuti a bassa quota la nave Alma. I partecipanti alla missione hanno riferito di oggetti lanciati da droni o aerei su almeno 10 imbarcazioni. Non ci sono stati feriti, ma "i danni saranno valutati pienamente alla luce del giorno", si spiega ancora.
❗️ALERT❗️@gbsumudflotilla has been attacked 7 times in a short span! Boats hit with sound bombs, explosive flares, and sprayed with suspected chemicals. Radios jammed, calls for help blocked. Immediate international attention AND PROTECTION required!— Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt (@FranceskAlbs) September 23, 2025
Hands off the Flotilla! pic.twitter.com/huyNZxTp6o
"Esplosioni, droni non identificati e disturbo delle comunicazioni. Stiamo assistendo in prima persona a queste operazioni psicologiche, proprio ora, ma non ci faremo intimidire", hanno assicurato i partecipanti alla missione in un post su X. "Il limite cui Israele e i suoi alleati sono disposti a spingersi per prolungare gli orrori della fame e del genocidio a Gaza è disgustosa. Ma la nostra determinazione è più forte che mai", assicurano gli attivisti.
Explosions, unidentified drones and communications jamming. We are witnessing these psychological operations firsthand, right now, but we will not be intimidated. The lengths to which Israel and its allies will go to prolong the horrors of starvation and Genocide in Gaza are… pic.twitter.com/NHuk38yrMl— Global Sumud Flotilla Commentary (@GlobalSumudF) September 23, 2025
"Queste tattiche non ci scoraggeranno dalla nostra missione di portare aiuti a Gaza e rompere l'assedio illegale. Ogni tentativo di intimidirci rafforza solo il nostro impegno. Non saremo messi a tacere. Continueremo a navigare", avvertono. La Sumud Flotilla attualmente conta 51 navi, la maggior parte delle quali si trova al largo dell'isola greca di Creta, cariche di aiuti umanitari per le popolazioni sotto assedio. Era già stato presa di mira in due sospetti attacchi di droni in Tunisia, dove aveva fatto tappa.
Israele ha ribadito lunedì che non permetterà alle barche di raggiungere Gaza, così come aveva fatto nei due precedenti tentativi degli attivisti di raggiungere Gaza via mare, a giugno e luglio. Il governo Netanyahu ha invitato la Flotilla a portare il suo carico al porto di Ashkelon e assicurato le forze israeliane si incaricheranno di portarlo poi a destinazione.
Scuderi (Avs): "Vari danni ma stiamo bene"
"Fortunatamente al momento stiamo tutti e tutte bene", ha riferito l'eurodeputata Benedetta Scuderi da una delle barche della Global Sumud Flotilla. "A partire dall'una e fino alle quattro del mattino abbiamo ricevuto attacchi costanti", ha riferito Scuderi, "prima con materiale urticante e poi con bombe sonore, ossia esplosioni che possono anche fare danni materiali. La nostra imbarcazione ne ha ricevute tre e una ha colpito l'albero, rompendo la vela principale. Eravamo in acque internazionali, ci potevamo fare anche molto male se ci fossimo trovate fisicamente nel punto in cui questi dispositivi sono caduti".
Tajani: "Israele tuteli le persone a bordo"
Il ministro degli Esteri Antonio Tajani, in missione a New York per l'assemblea generale Onu, è stato informato dell'attacco alle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla in navigazione al lago dell'isola di Creta. Lo rende noto un comunicato della Farnesina. La Flottilla incrocia in acque internazionali e ospita a bordo anche cittadini italiani, assieme a parlamentari ed europarlamentari, ricorda la nota. A favore della loro incolumità, la Farnesina aveva fatto già segnalazioni alle autorità di Israele affinché qualsiasi operazione che possa essere affidata alle forze amate di Gerusalemme sia condotta rispettando il diritto internazionale e un principio di assoluta cautela. Il ministro Tajani ha chiesto all'ambasciata a Tel Aviv di assumere informazioni e di rinnovare la richiesta già fatta al governo di Tel Aviv di garantire la assoluta tutela del personale imbarcato.