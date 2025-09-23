Guterres: "Due popoli due Stati è l'unica risposta praticabile per la pace a Gaza"

AGI - Il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, nel suo discorso all'Assemblea generale ha ribadito che la "soluzione due popoli due Stati è l'unica risposta praticabile per la pace".
"Serve un cessate il fuoco permanente - ha aggiunto - che tutti gli ostaggi vengano rilasciati subito e pieno accesso umanitario".
Il segretario generale dell'Onu ha messo in guardia l'Assemblea generale dal rischio dittature. "Ora è il tempo di fare le scelte - ha detto nella parte finale del suo discorso - di investire nelle Nazioni Unite. Io sono cresciuto nell'oscurità della dittatura, dove la paura silenziava le voci e la speranza, ma poi ho scoperto che la verità non mi ha mai lasciato". "Il potere - ha aggiunto - non risiede nelle mani di coloro che dominano o dividono, ma nella nostra determinazione a resistere, a perseverare e a rifiutarci di arrendersi". "Io - ha concluso suscitando applausi - non mi arrenderò mai".
Per la guerra in Ucraina Guterres, ha chiesto alla comunità internazionale riunita al Palazzo di Vetro di "lavorare per un pieno cessate il fuoco stabile e duraturo" nel conflitto tra Russia e Ucraina".
Guterres ha ricordato che la "violenza contro i civili continua, mentre le infrastrutture vengono distrutte e questo minaccia la pace globale".