Jimmy Kimmel torna in tv dopo le critiche di Trump

AGI - Lo show del comico Jimmy Kimmel, la cui sospensione la scorsa settimana ha scatenato accesi dibattiti sulla libertà di parola negli Stati Uniti e sulle pressioni dell'amministrazione Trump sui media, tornerà in televisione martedì, ha annunciato la Disney.
Questa decisione è stata presa "dopo attente conversazioni con Jimmy", ha affermato il gruppo, proprietario del canale ABC, in una nota. Mercoledì la ABC ha annunciato la sospensione "a tempo indeterminato" di "Jimmy Kimmel Live!", il programma del famoso provocatore e instancabile critico del presidente degli Stati Uniti Donald Trump.
Sospensione e ritorno di Jimmy Kimmel
Il presentatore era rimasto sconcertato da Brendan Carr, capo dell'ente regolatore americano delle telecomunicazioni e della radiodiffusione (FCC), che poche ore prima aveva pubblicamente minacciato di ritirare le licenze ai canali che trasmettevano il suo programma. Lo stretto collaboratore di Trump ha denunciato il "comportamento scandaloso" del comico, poiché il signor Kimmel aveva accusato la destra americana di strumentalizzare politicamente l'omicidio dell'influencer Charlie Kirk, assassinato da un uomo di 22 anni che, secondo i suoi genitori repubblicani, sembrava avere idee di sinistra.
La reazione di Jimmy Kimmel e la motivazione di Disney
"La cricca MAGA", i sostenitori di Trump, "stanno cercando disperatamente di dipingere questo giovane che ha assassinato Charlie Kirk come qualcosa di diverso da uno di loro" e "stanno facendo tutto il possibile per trarne un vantaggio politico", ha detto il comico nel suo programma lunedì scorso. Nella sua dichiarazione, la Disney ha spiegato che la decisione di sospendere temporaneamente il suo show è stata "per evitare di aggravare una situazione di tensione in un momento emozionante per il nostro Paese". Il gruppo non ha specificato se il signor Kimmel si sarebbe scusato al suo ritorno in onda. Tuttavia, non tutti gli americani potranno guardare lo show, poiché negli Stati Uniti le reti nazionali come ABC sono trasmesse da una moltitudine di reti locali. La scorsa settimana, Nexstar e Sinclair, proprietarie di decine di reti che si avvalgono della programmazione di ABC, hanno deciso di sospendere le trasmissioni di "Jimmy Kimmel Live!" ancor prima dell'annuncio della sospensione nazionale.
Richieste di scuse
Sinclair aveva chiesto scuse pubbliche al signor Kimmel. Lunedì, il gruppo ha spiegato che la sospensione del suo show rimane in vigore. "Le discussioni con ABC continuano mentre valutiamo il potenziale ritorno dello show", ha scritto il gruppo su X. La sospensione del signor Kimmel ha suscitato scalpore negli Stati Uniti, dove molti l'hanno vista come una scusa per sbarazzarsi di uno dei volti più famosi della televisione, notoriamente irritante per Donald Trump. Il presidente degli Stati Uniti l'ha subito salutata come "una grande notizia per l'America" e ha chiesto che altre figure del settore dell'infotainment, come Jimmy Fallon e Seth Meyers, venissero tolte dalle trasmissioni.
Trump e la revoca delle licenze
Giovedì, il miliardario repubblicano ha anche suggerito alla FCC di valutare la revoca delle licenze dei canali di informazione che lo criticano. "Mi stanno solo facendo cattiva pubblicità", ha detto ai giornalisti. "E insomma, se ottengono una licenza, penso che forse la loro licenza dovrebbe essere revocata. La decisione spetterà a Brendan Carr." L'episodio ha rafforzato i timori di un attacco diffuso ai media. Da quando è tornato al potere, Donald Trump ha limitato l'accesso alla Casa Bianca o ha intentato cause legali chiedendo somme di denaro astronomiche. La sua più recente causa per diffamazione, che chiedeva un risarcimento di 15 miliardi di dollari al New York Times, è stata dichiarata "inammissibile" venerdì da un giudice che ha concesso al campo del presidente quattro settimane per riformularla.
Proteste e supporto per la libertà di parola
Prima che venisse annunciato il ritorno in onda di Kimmel, più di 400 star di Hollywood protestarono contro la sua punizione, definendola in una lettera "un momento buio per la libertà di parola nella nostra nazione" e denunciando la decisione come "incostituzionale e antiamericana". "Il governo sta minacciando aziende private e individui con cui il presidente non è d'accordo. Non possiamo lasciare che questa minaccia alla nostra libertà di espressione resti senza risposta", hanno affermato celebrità come Pedro Pascal, Tom Hanks, Jennifer Aniston, Meryl Streep e Robert De Niro, nella lettera pubblicata lunedì. La sospensione di Kimmel ha suscitato scalpore anche all'interno della destra americana, che tradizionalmente fa della libertà di espressione uno dei suoi valori cardine, in un Paese in cui persino l'incitamento all'odio è considerato protetto dalla Costituzione. La scorsa settimana, personalità repubblicane come il senatore Ted Cruz e il presentatore Tucker Carlson avevano espresso delle riserve.