Kiev ha abbattuto oltre 130 droni russi nella notte

AGI - Nella notte oltre 130 droni russi sono stati abbattuti nei cieli ucraini, secondo quanto riferito dall’Aeronautica di Kiev su Telegram. Mosca avrebbe lanciato 141 droni d’attacco, tra cui 80 Shahed di fabbricazione iraniana e modelli Geran, colpendo anche infrastrutture a Zaporizhzhia con bombe teleguidate sganciate da bombardieri tattici.
Almeno due persone sono morte e altre due sono rimaste ferite, una in modo grave, in seguito a un raid aereo russo sempre sulla città di Zaporizhzhia, ha scritto su Telegram il capo dell’amministrazione cittadina, Ivan Fedorov. Altri attacchi nella notte hanno causato due feriti a Kiev e un altro nella regione di Sumy, secondo autorità locali.
Dal lato russo, le autorità hanno denunciato un attacco con droni ucraini in Crimea, che ha provocato tre morti e 16 feriti nella località turistica di Foros. Lo ha riferito il leader locale filorusso Sergey Aksyonov, secondo cui i frammenti di un drone abbattuto hanno anche causato un incendio vicino a Yalta. Il ministero della Difesa russo ha definito l’operazione un “attacco terroristico”. L’Ucraina ha reso noto che a partire dalle 22 di domenica Mosca ha effettuato 46 attacchi aerei sul suo territorio.