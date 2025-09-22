L'India saluta Shankar l'unico elefante africano presente nel paese

AGI - L'India ha salutato Shankar, l'unico elefante africano presente allo zoo nazionale di Nuova Delhi e il penultimo esemplare della sua specie nel Paese. Shankar ha vissuto in isolamento per oltre 15 anni ed è diventato un simbolo del dibattito sul benessere degli animali in cattività.
Secondo una dichiarazione dello zoo, l'animale aveva 29 anni quando è morto, ben al di sotto dell'aspettativa di vita media degli elefanti africani, che in natura può superare i 60 anni. La causa esatta della sua morte non è stata determinata ed è in attesa dell'autopsia, ha aggiunto il comunicato ufficiale.
Per anni, le organizzazioni per la protezione degli animali hanno segnalato che Shankar mostrava comportamenti legati allo stress e ne hanno chiesto il trasferimento in un santuario. Una petizione presentata all'Alta Corte di Delhi per il suo trasferimento è stata respinta, consolidando il suo destino solitario nello zoo.
La storia di Shankar
Shankar arrivò in India nel 1998 dallo Zimbabwe come dono diplomatico, accompagnato da un altro elefante africano morto nel 2001. Da allora, è rimasto solo, con i molteplici tentativi dello zoo di integrarlo con esemplari asiatici falliti. Nel 2012, fu trasferito in un'altra struttura, dove rimase in isolamento, nonostante un regolamento federale del 2009 che proibiva di tenere gli elefanti da soli per più di sei mesi.
Il caso raggiunse proporzioni internazionali nell'ottobre 2024, quando la World Association of Zoos and Aquariums sospese l'iscrizione allo zoo di Delhi a causa delle condizioni di vita di Shankar, in seguito a lamentele sul fatto che fosse tenuto incatenato, secondo l'agenzia di stampa indiana Pti. L'agenzia diede allo zoo tempo fino all'aprile 2025 per trasferire Shankar o migliorare le sue cure, e avvertì che l'iscrizione sarebbe stata revocata se la scadenza non fosse stata rispettata. La decisione spinse un ministro federale a recarsi in visita, il quale assicurò che l'elefante stava mostrando segni di miglioramento. Pochi giorni dopo, il governo annunciò di essere alla ricerca di una compagna per Shankar, accennando a trattative con Zimbabwe e Botswana. Il piano, tuttavia, non si concretizzò mai e l'animale è morto prima che si potesse trovare una compagna.
L'altro e unico elefante africano rimasto in uno zoo indiano è un maschio adulto che vive allo zoo di Mysore, nello stato meridionale del Karnataka. La maggior parte dei pachidermi del Paese appartiene alla specie asiatica, più piccola di quella africana e considerata sacra in alcune regioni.