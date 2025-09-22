Droni sull'aeroporto di Copenhagen: chiuso lo scalo

AGI - L'aeroporto di Copenaghen è stato costretto a chiudere dopo che sono stati avvistati dei droni nelle vicinanze, causando gravi disagi. Secondo alcune segnalazioni, fino a tre droni sono stati rilevati nello spazio aereo sopra l'aeroporto internazionale, costringendo le autorità a prendere misure drastiche.
La polizia è all'aeroporto, dove le indagini sono in corso. "Siamo massicciamente presenti la' fuori", ha detto ai giornalisti Henrik Stormer, capo della polizia di Copenaghen. Secondo Naviair, la compagnia responsabile del controllo del traffico aeroportuale, l'aeroporto ha chiuso i voli per decolli e arrivi intorno alle 20,30 ora locale. Un post di FlightRadar su X afferma che almeno 15 voli sono stati dirottati verso altri aeroporti.