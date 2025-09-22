Disney annuncia il ritorno dello show di Kimmel 

AGI - Disney ha annunciato il ritorno in tv dello show condotto da Jimmy Kimmel, e sospeso la settimana scorsa per i commenti fatti dopo la morte dell'attivista conservatore Charlie Kirk. Kimmel è un comico molto popolare in Usa, ma sgradito al Presidente degli Stati Uniti Donald Trump. È stata la stessa compagnia, secondo l'agenzia Axios, ad annunciare la fine della sospensione: "Abbiamo trascorso gli ultimi giorni a fare conversazioni approfondite con Jimmy - ha dichiarato in un comunicato rilanciato da Axios - e, dopo queste conversazioni, abbiamo preso la decisione di riportare lo show in onda da martedì (oggi)".
La sospensione dello show ha provocato le proteste di molti telespettatori, che hanno annunciato la cancellazione dell'abbonamento e accusato la compagnia di aver ceduto a un tentativo di censura di governo. Nel suo monologo di una settimana fa Kimmel, che ha spesso preso di mira l'amministrazione Trump, ha criticato quella che ha definito la "banda Maga", affermando che stanno "cercando disperatamente di far passare questo ragazzo che ha ucciso Charlie Kirk come qualcuno di diverso da loro, facendo tutto il possibile per guadagnare punti politici da questa vicenda".
Dopo l’annuncio di Disney del ritorno in tv dello show di Jimmy Kimmel, i social si sono scatenati con le reazioni. Lo scrittore Don Winslow, autore di “Il potere del cane” e accanito critico di Donald Trump, riferendosi al boicottaggio di massa avviato dai telespettatori nei confronti della compagnia proprietaria della rete Abc, ha commentato: “Avete molto più potere di quello che pensate. Avete molto più potere di Trump. Usatelo”.
Le autorità dello Utah hanno dichiarato che Tyler Robinson, 22 anni, arrestato con l'accusa di aver sparato a Kirk, "negli ultimi mesi aveva cominciato a spostarsi piu' a sinistra" e aveva preso di mira l'attivista radicale di destra perchè "diffondeva odio". Finora non è stata trovata una prova di questa "conversione" del ragazzo, che proviene da una famiglia mormone e trumpiana.