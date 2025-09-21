Trump: "Ue smetta di acquistare il petrolio dalla Russia"
Lo riferisce Bloomberg, riportando le dichiarazioni del presidente Usa durante una cena a Mount Vernon in Virginia, vicino Washington
AGI - Donald Trump ha rinnovato la richiesta ai Paesi europei di "smettere di acquistare petrolio" dalla Russia. Lo riferisce Bloomberg, secondo cui durante una cena a Mount Vernon in Virginia, vicino Washington, Trump ha affermato: "Gli europei stanno comprando petrolio dalla Russia, cosa che non dovrebbe succedere, vero?".
Giovedì, dopo l'incontro con il primo ministro britannico Keir Starmer, il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato di essere disposto ad aumentare la pressione economica su Mosca "ma non quando le persone per cui mi batto - ha detto - acquistano petrolio dalla Russia".

