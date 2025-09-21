Trump: "Sosterrò la Polonia e i Baltici in caso di aggressione russa"

AGI - "Lo farò". Cos'ì, riportano i media Usa, il presidente americano Donald Trump ha risposto alla domanda se sosterrà la Polonia e gli altri stati baltici in caso di nuove aggressioni da parte della Russia. In uno scambio di battute con i giornalisti prima di recarsi alla cerimonia per Charlie Kirk Trump ha affrontato brevemente l'incursione russa nello spazio aereo estone. "Non ci piace", ha detto.
Trump: "Da bambino sognavo una Ferrari, ora amo solo auto Usa
Donald Trump fin da bambino aveva un sogno: possedere una Ferrari. "L'ho sempre voluta - ha detto il presidente americano in un'intervista trasmessa da Fox News - suona strano, ma l'ho avuta per un po'. Ora compro solo americano, amo le auto americane".
Trump: "Kirk mi chiese di prendere TikTok
Trump ha lodato Charlie Kirk, l'attivista conservatore ucciso il 10 settembre e di cui oggi si celebrano i funerali in Arizona, ricordando come fosse popolare tra i giovani. "Una volta - ha confessato a Fox News - Charlie mi disse che avrei dovuto prendere TikTok". Trump ha guidato i negoziati con la Cina per trovare una soluzione che evitasse la chiusura negli Stati Uniti della piattaforma cinese, accusata di aver raccolto illegalmente dati privati di milioni di utenti americani.