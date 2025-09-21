Motswedi si mostra al pubblico ad Anversa

AGI - Sarà esposto in Belgio, "Motswedi", il secondo diamante più grande al mondo. La gemma è stata estratta in Botswana nel 2024 e il suo nome significa “sorgente” o “fonte”, richiamando l’origine africana e la purezza della pietra. Si tratta di un diamante grezzo di grandi dimensioni, con caratteristiche eccezionali in termini di trasparenza, colore e struttura cristallina. La sua classificazione rientra tra i diamanti di tipo IIa, i più rari e chimicamente puri, privi di azoto e con una brillantezza superiore. Un tesoro grezzo da 2.492 carati estratto dalla miniera Karowe in Botswana nel 2024
Il Motswedi è stato lavorato e certificato ad Anversa dove verrà esposto la prossima settimana. La città da oltre cinque secoli è considerata la capitale mondiale del commercio dei diamanti. Nel Diamond District, si concentrano oltre 1500 aziende specializzate, quattro borse di scambio e centri di certificazione come HRD, IGI e GIA. Ogni giorno, migliaia di operatori provenienti da oltre 70 nazionalità si incontrano per trattare, tagliare, valutare e vendere pietre preziose. Nella città sorge anche museo dedicato ai diamanti, che racconta la lunga tradizione artigianale della città.