L’Ungheria invita l’Ue a seguire Trump e dichiarare 'Antifa' gruppo terroristico

AGI - Il ministro degli esteri ungherese ha chiesto oggi all'Unione europea di seguire l'esempio del Presidente americano Donald Trump e classificare come gruppo "terroristico" il movimento Antifa, una rete di attivisti che si definiscono antifascisti.
Trump ha annunciato mercoledì, una settimana dopo l'assassinio dell'attivista conservatore americano Charlie Kirk, che avrebbe designato Antifa come "un'organizzazione terroristica". Tuttavia, Antifa non è un'organizzazione, ma una rete diffusa di attivisti radicali di sinistra.
Sia Trump sia i funzionari della sua amministrazione hanno incolpato la "sinistra radicale" per l'omicidio di Kirk, ma le autorità non sono ancora in grado di stabilire chiaramente il movente e l'affiliazione politica del sospettato del crimine, Tyler Robinson, 22 anni.
Il primo ministro ungherese, il nazionalista Viktor Orban, è un alleato chiave di Trump in Europa e il suo ministro degli Esteri, Peter Szijjarto, ha detto che il governo resta "convinto che, in una questione cosi' cruciale, l'Europa deve allineare i suoi passi con quelli degli Stati Uniti, la forza leader nella lotta globale contro il terrorismo". Szijjarto ha pubblicato in X estratti di una lettera che ha inviato al capo della diplomazia dell'UE, Kaja Kallas, chiedendo misure contro Antifa. "Questa violenta rete di estrema sinistra ha condotto attacchi brutali in tutta Europa, anche a Budapest. Con grande rammarico, i sospetti hanno successivamente eluso la giustizia rifugiandosi negli Stati dell'UE", ha detto.
Il cancelliere ha fatto riferimento al caso dell'italiana Ilaria Salis, che secondo lui "si è guadagnata l'immunità dopo essere diventata eurodeputata". Salis è stata arrestata a Budapest nel febbraio 2023 mentre partecipava a una protesta contro la commemorazione annuale dei neonazisti. È stata eletta al Parlamento europeo un anno dopo e la sua detenzione a Budapest è stata annullata. Il nome di Antifa ha le sue radici nei gruppi socialisti tedeschi nel 1930 che si opponevano a Hitler.