Black out telefonico in Australia, 3 morti

AGI - Il governo australiano ha accusato la società di telecomunicazioni Optus di "aver abbandonato gli australiani", dopo che tre persone sono morte durante un'interruzione di rete che ha impedito l'accesso ai servizi di emergenza.
L'interruzione, avvenuta giovedì sera, ha interessato 600 persone in tre regioni ed è durata almeno 10 ore. Un neonato di sei settimane e una donna di 68 anni sono morti nell'Australia meridionale a causa dell'interruzione, secondo la polizia. Un altro decesso è stato segnalato nell'Australia occidentale, secondo i media locali.
"Mollati dalla società di telecomunicazioni"
Il ministro delle Comunicazioni, Anika Wells, ha dichiarato sabato che la società di telecomunicazioni ha "mollato gli australiani quando ne avevano più bisogno, e questo non è accettabile". "Optus e tutti i fornitori di telecomunicazioni hanno l'obbligo, ai sensi della legge australiana, di garantire che le chiamate ai servizi di emergenza vengano effettuate", ha sottolineato il ministro.
Aperta un'inchiesta
Wells ha riferito inoltre che è in corso un'indagine da parte dell'autorità di regolamentazione delle comunicazioni. L'operatore di telecomunicazioni potrebbe incorrere in multe e altre sanzioni legali. Optus è stata già multata di 12 milioni di dollari australiani (6,7 milioni di euro) dopo un'interruzione che ha interrotto i suoi sistemi di telefonia mobile e internet per quasi 12 ore nel 2023.