Carlo e Camilla si preparano a incontrare Papa Leone. Visita lampo a ottobre

AGI - Re Carlo III e la consorte Camilla si preparano a una visita lampo in Vaticano per incontrare Papa Leone XIV. Lo riporta il tabloid britannico The Sun. Due giorni, nel mese di ottobre, l’unico viaggio all'estero dei Reali previsto per l’autunno.
Ad aprile, pochi giorni prima della sua morte, i monarchi erano stati ricevuti per una breve benedizione da Papa Francesco, già sofferente e sulla sedia a rotelle. Si trattò di una breve udienza privata nel giorno del loro ventesimo anniversario di matrimonio lo scorso 9 aprile.
Il viaggio lampo per incontrare papa Leone, arriva undici mesi dopo che Buckingham Palace aveva assicurato che il re e la regina avrebbero intrapreso un fitto programma di visite all’estero nel 2025. Le visite di Stato più lunghe si tengono solitamente in primavera o in autunno. Tuttavia, la visita di Carlo e Camilla alla Città del Vaticano durerà solo pochi giorni. Il re, 76enne, sta ancora seguendo le cure contro il cancro a 19 mesi dalla diagnosi e probabilmente questo limita molto la sua capacità di affrontare lunghi viaggi, nonostante le rassicurazioni che arrivano dagli ambienti di Palazzo.
The Sun inoltre, rivela che ci sarebbe in programma una visita di Stato negli Stati Uniti programmata per aprile 2026, ma Buckingham Palace non commenta.