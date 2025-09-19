Maxi multa in Sri Lanka per il traffico di elefanti: uomo condannato

AGI - Un tribunale dello Sri Lanka ha condannato a 15 anni di carcere un uomo ritenuto colpevole di aver acquistato illegalmente un elefante. È la prima sentenza del genere nell'ambito della lotta del Paese contro il traffico illegale di animali selvatici. Un tribunale di Colombo ha inoltre inflitto a Niraj Roshan, questo il nome del colpevole, una multa di 20 milioni di rupie srilankesi, quasi 70 mila dollari.
"Questo è il primo caso di traffico di elefanti a essere giudicato da un tribunale dello Sri Lanka", ha dichiarato il pubblico ministero durante l'udienza, chiedendo una pena esemplare e dissuasiva per frenare la cattura di elefanti selvatici. In questo caso, aperto nel 2019, le accuse inizialmente mosse contro altre sette persone sono state successivamente ritirate per mancanza di prove. All'epoca, gli esperti di fauna selvatica stimarono che circa quaranta cuccioli di elefante fossero stati catturati sull'isola in dieci anni e venduti a ricchi proprietari come animali domestici per circa 125.000 dollari.
L'ex presidente (2019-2022) Gotabaya Rajapaksa era noto per aver posseduto due cuccioli di elefante, che teneva nella sua residenza di Colombo quando era ancora un alto funzionario del ministero della Difesa. Durante il suo mandato presidenziale furono presentate diverse denunce per furto di elefanti.
Secondo le autorità dello Sri Lanka, ci sono circa 7.000 elefanti selvatici. La loro presenza è causa di un numero crescente di conflitti con gli esseri umani. Recenti statistiche ufficiali hanno rivelato che 4.835 elefanti e 1.601 persone sono state uccise in Sri Lanka in tali incidenti dal 2010.
