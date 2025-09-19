Kirk: i re dei talk show uniti contro la "censura"

AGI - I più celebri conduttori di late night show negli Stati Uniti hanno attaccato duramente il presidente Donald Trump e denunciato una "palese censura" dopo il popolare programma di Jimmy Kimmel è stato sospeso dalla ABC a causa dei suoi commenti sull'omicidio dell'attivista di destra Charlie Kirk. programma è
La decisione della rete Abc di sospendere Kimmel "a tempo indeterminato" è arrivata dopo che il presidente della Federal Communications Commission (Fcc) Brendan Carr ha messo in discussione le licenze delle affiliate Abc che trasmettono il suo programma. Stephen Colbert, il cui "Late Show" sulla Cbc, vincitore di un Emmy, verrà sospeso l'anno prossimo, ha aperto il suo programma ieri con le parole "oggi siamo tutti Jimmy Kimmel".
"Dopo le minacce del presidente della Fcc di Trump, la Abc ha sospeso Kimmel a tempo indeterminato. Questa è una palese censura", ha detto Colbert nel suo monologo di apertura. "Con un autocrate, non puoi cedere di un millimetro, e se la Abc pensa che questo soddisferà il regime, è terribilmente ingenua", ha avvertito.
Il programma di Colbert chiuderà a maggio 2026, cancellato poco dopo che il conduttore aveva criticato la decisione della società madre della Cbs, Paramount Global, di risolvere con un accordo economico da 16 milioni di dollari una causa intentata da Trump per la messa in onda di un'intervista con l'ex vicepresidente Kamala Harris che secondo il tycoon era volta a favorirla nel corso della campagna elettorale delle ultime presidenziali.
Anche Jon Stewart di "Comedy Central" ieri sera non è rimasto in silenzio e si è presentato facendo la parte del comico pro-Trump: "Ecco il vostro conduttore patriotticamente obbediente" del "nuovissimo Daily Show approvato dal governo", ha detto ai telespettatori indossando un abito scuro e una cravatta rossa, simili all'abbigliamento distintivo di Trump.
Il presidente Usa, di ritorno dalla visita di Stato in Gran Bretagna, ha nuovamente condannato i late show americani e ha elogiato la decisione di sospendere lo show di Jimmy Kimmel "senza ascolti". "Ora restano Jimmy (Fallon) e Seth (Meyers), due perdenti totali della Fake News Nbc. Anche i loro ascolti sono orribili. Fallo, Nbc!!", ha dichiarato il presidente minacciando poi tutte le televisioni nemiche: "Ho letto da qualche parte che le reti sono al 97% contro di me. Penso che forse la loro licenza dovrebbe essere revocata".
Al "The Tonight Show", Fallon ha elogiato Kimmel definendolo un "ragazzo perbene, divertente e affabile e spero che torni". "Molte persone temono che saremo censurati, ma coprirò il viaggio del presidente nel Regno Unito come farei normalmente", ha assicurato Fallon al pubblico. È stata poi trasmessa una voce fuori campo che definiva Trump "incredibilmente bello". Meyers, dal canto suo, ha dichiarato ieri che l'amministrazione Trump sta "perseguendo una stretta sulla libertà di parola" in patria. "E, a parte questo, voglio solo dire... che ho sempre ammirato e rispettato il signor Trump", ha aggiunto ironico. "Se mi avete mai visto dire qualcosa di negativo su di lui, è solo intelligenza artificiale".
Anche la leggenda del late night David Letterman ha difeso Kimmel, definendo la decisione della Abc "ridicola". "Non puoi andare in giro a licenziare qualcuno perché hai paura o perché stai cercando di adulare un'amministrazione criminale autoritaria nello Studio Ovale", ha detto Letterman a un evento a New York. "Questa è una cosa miserevole. E nel mondo di qualcuno che è un autoritario, forse una dittatura, prima o poi tutti ne saranno toccati. Hanno fatto fuori Colbert. È stato scortese. È stato imperdonabile. Quest'uomo merita un grande riconoscimento. È entrato nella Hall of Fame nove volte. E essere manipolati in questo modo solo perché la famiglia Ellison non voleva creare fastidi a Donald Trump con questa mossa".
"Quindi lo hanno eliminato" ha continuato Letterman. "Non solo lo hanno eliminato, hanno eliminato l'intero franchise. Non dovrai più preoccuparti di nulla, Larry. È tutto finito. Va bene. Buonanotte. E poi il mio buon amico Jimmy Kimmel. Io, sai, mi sento male per questo, perché tutti vediamo dove si sta andando, giusto? È un'informazione gestita. E non va bene. È sciocco. È ridicolo. E non puoi andare in giro a licenziare qualcuno perché hai paura o perché stai cercando di compiacere un'amministrazione criminale autoritaria alla Casa Bianca. Non è così che funziona".