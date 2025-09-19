Hong Kong minacciata da una bomba, ma è della Seconda Guerra

AGI - Hong Kong sta pianificando di evacuare migliaia di residenti oggi, dopo che in un cantiere edile è stata rinvenuta una bomba risalente alla Seconda guerra mondiale.
La polizia afferma che la bomba è lunga circa 1,5 metri e pesa circa 450 chilogrammi, aggiungendo di ritenere che sia ancora "pienamente funzionante". "A causa degli elevatissimi rischi connessi allo smantellamento e allo smaltimento della bomba, dobbiamo attivare il piano di evacuazione di emergenza", afferma Andy Chan, comandante distrettuale della polizia di Hong Kong.
Piano di evacuazione e disinnesco
Circa 6.000 persone da 18 edifici nella zona di Quarry Bay saranno evacuate questa sera e i lavori di demolizione inizieranno domani mattina presto, ha dichiarato la polizia. Il processo di disinnesco della bomba dovrebbe durare circa 12 ore. La bomba scoperta oggi contiene circa 225 chili di esplosivo.
Il passato bellico di Hong Kong
Hong Kong fu teatro di aspri combattimenti tra le forze giapponesi e quelle alleate e, a distanza di quasi 100 anni, escursionisti e operai edili scoprono ancora occasionalmente bombe inesplose nel territorio.