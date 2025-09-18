Putin:" 700mila soldati lungo la linea del fronte".

Oltre 700mila militari russi sono schierati lungo la "linea di contatto" in Ucraina, dove la Russia porta avanti da mesi operazioni offensive. Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin, in un intervento televisivo, secondo quanto riportano i media russi.
Trump: "Putin mi ha molto deluso" ma "con me non avrebbe invaso l'Ucraina"
Il presidente Usa, Donald Trump, ha detto del presidente russo lo ha deluso per come si è comportato dopo il loro bilaterale in Alaska. "Mi ha deluso, mi ha davvero deluso". Trump ha ribadito a sostenere che con lui alla Casa Bianca nel 2022 Putin non avrebbe invaso l'Ucraina, ma che il Cremlino ha approfittato della debolezza mostrata con il disastroso ritiro dall'Afghanistan degli Usa sotto la presidenza Biden. "Io ho parlato con Putin dell'Ucraina - ha detto - ero il suo preferito. Ho detto molte volte che non avrebbe mai fatto quello che ha fatto, a parte il non aver rispettato la leadership degli Stati Uniti, ma loro (la presidenza di Joe Biden, ndr) sono finiti in un disastro in Afghanistan". "Noi - ha aggiunto - volevamo lasciare l'Afghanistan ma farlo con dignità".
Trump: "Il crollo del prezzo del petrolio è la chiave per la fine della guerra"
Trump vede nel crollo del prezzo del petrolio la chiave per mettere fine alla guerra in Ucraina. "Se i prezzi crolleranno - ha detto, rispondendo alle domande dei giornalisti - Putin non avrà altra scelta che mettere fine alla guerra".