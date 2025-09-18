Terremoto di 7,8 gradi in Kamchatka, allarme tsunami in Russia

AGI - Un terremoto di magnitudo 7,8 è stato registrato al largo della costa della Kamchatka, nell'Estremo Oriente russo. Lo ha riferito l'US Geological Survey (USGS), pochi giorni dopo un altro forte terremoto nella zona.
Il terremoto ha colpito 128 chilometri a est della città russa di Petropavlovsk-Kamchatsky e a una profondità di 10 chilometri, spingendo il Centro di allerta tsunami del Pacifico degli Stati Uniti a diramare un'allerta per possibili onde pericolose lungo le coste vicine.
Reazione delle autorità locali
Il governatore della Kamchatka, Vladimir Solodov, ha annunciato un rischio tsunami lungo la costa orientale della penisola e sono in corso le allerte pubbliche. Tutti i servizi sono stati posti in stato di massima allerta. "Il piano di risposta è già stato messo a punto e tutti i responsabili sono operativi. Finora non ci sono state segnalazioni di danni", ha aggiunto Solodov.
Avviso del ministero per le Situazioni di Emergenza
Il ministero per le Situazioni di Emergenza ha lanciato l'allarme sulla possibilità di onde alte da 0,1 a 1,5 metri. "Nel villaggio di Nikolskoye e nella città di Ust-Kamchatsk sono possibili onde fino a 0,5 metri di altezza. Fino a 1,5 metri di altezza a Mys Lopatka e fino a 0,1 metri di altezza a Petropavlovsk-Kamchatsky. Evitare di avvicinarsi all'acqua", hanno avvertito le autorità.
Magnitudo del terremoto percepita
Secondo il Servizio geofisico unificato dell'Accademia russa delle scienze, nei distretti urbani di Petropavlovsk-Kamchatsky e Vilyuchinsky è stato registrato un terremoto di magnitudo da sei a sette gradi, nel distretto di Yelizovsky da cinque a sei gradi e nel distretto di Ust'-Kamchatsky fino a quattro gradi.
Il terremoto si è verificato alle 6,58 di venerdì mattina ora locale (20,58 di giovedì ora italiana) nell'Oceano Pacifico, a 93 chilometri da Petropavlovsk-Kamatskij.
Allerta tsunami estesa
Anche la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) degli Stati Uniti ha emesso un'allerta tsunami per le coste entro 1.000 chilometri dall'epicentro del terremoto.