La Spagna aprirà un'inchiesta per crimini di guerra a Gaza

AGI - La Spagna indagherà sulle “violazioni dei diritti umani a Gaza” per assistere la Corte penale internazionale, che ha richiesto mandati di arresto per alti funzionari israeliani per presunti crimini di guerra, ha dichiarato giovedì il procuratore generale.
L'annuncio segna un altro passo avanti da parte della Spagna, feroce critica della devastante offensiva israeliana nei territori palestinesi, nel guidare l'azione internazionale sul conflitto, scatenato da un attacco senza precedenti di Hamas contro Israele nel 2023. Il procuratore generale spagnolo, Alvaro Garcia Ortiz, ha “emesso un decreto per creare un gruppo di lavoro incaricato di indagare sulle violazioni del diritto internazionale dei diritti umani a Gaza”, ha dichiarato il suo ufficio in un comunicato.
La missione è di raccogliere prove
La missione del gruppo investigativo sarà quella di “raccogliere prove e metterle a disposizione dell'organismo competente, adempiendo così agli obblighi della Spagna in materia di cooperazione internazionale e diritti umani”, ha affermato.
“Di fronte all'attuale situazione nei territori palestinesi, tutte le prove, dirette o indirette, che possono essere raccolte nel nostro Paese” sui “crimini commessi” a Gaza “devono essere incluse” per un potenziale utilizzo nel caso della Corte penale internazionale, ha aggiunto nel decreto. La dichiarazione menziona un rapporto della polizia spagnola che ha registrato “atti che potrebbero costituire crimini contro la comunità internazionale” perpetrati dall'esercito israeliano a Gaza.
La Corte penale internazionale ha emesso mandati di arresto nei confronti del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e dell'ex ministro della Difesa Yoav Gallant per presunti crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi durante la campagna militare israeliana a Gaza.
Anche la Spagna ha aderito a un caso dinanzi a un altro tribunale internazionale, la Corte internazionale di giustizia, accusando Israele di genocidio a Gaza. Entrambi i tribunali con sede all'Aia hanno subito feroci critiche da parte di Israele e dei suoi alleati in merito ai casi.
A febbraio, gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni alla Corte penale internazionale, affermando che aveva “abusato del proprio potere” con il mandato di arresto nei confronti di Netanyahu.
Clicca qui e iscriviti al nostro canale Whatsapp! Le notizie dell'Agenzia Italia ora anche sul tuo smartphone