Nuova giornata di proteste Francia: 250 manifestazioni e oltre 50 arresti

AGI - In Francia un'altra giornata di proteste di massa. Sono già almeno 51 le persone arrestate in tutta la Francia, dove sono in corso più di 250 manifestazioni contro i tagli alla spesa che il governo si preparerebbe a varare. Lo riferisce France 24. Lo sciopero generale è destinato a paralizzare i trasporti pubblici e interrompere gran parte dell'attività scolastica.
A suscitare la reazione dei sindacati è stata la proposta di legge di bilancio dell'ex primo ministro, Francois Bayrou, che prevede una riduzione della spesa pari a 44 miliardi di euro. Proprio l'opposizione alla manovra ha causato, lo scorso 8 settembre, il voto di sfiducia che ha fatto cadere Bayrou ma in molti ritengono che il suo successore, Sebastien Lecornu, sia destinato a seguire le stesse orme.
