Libero l'unico sospettato della scomparsa di Maddie McCann

AGI - È tornato in libertà il principale sospettato per la scomparsa di Madeleine McCann, la bambina sparita dalla casa che la sua famiglia aveva preso in affitto in Portogallo nel 2007. Christian Brueckner, 48 anni, ha finito di scontare una condanna a sette anni nel carcere di Sehnde, nel nord della Germania, per stupro, ma non è stato incriminato nel caso McCann per mancanza di prove.
È stato portato via a bordo dell'auto del suo avvocato, accompagnato da due furgoni della polizia, sotto la sorveglianza di un folto gruppo di giornalisti che lo avevano atteso fuori dal carcere.
Mancanza di prove concrete
I pubblici ministeri di Braunschweig lo hanno accusato di essere dietro la scomparsa di Maddie, dall'appartamento di vacanza della sua famiglia a Praia da Luz mentre i suoi genitori cenavano in un tapas bar vicino. Tuttavia la mancanza di prove concrete ha impedito loro di incriminare Brueckner che, finito di scontare la pena per lo stupro di una donna americana di 72 anni nel 2005 nella regione portoghese dell'Algarve, è tornato in libertà. Nonostante un'imponente ricerca internazionale, l'attenzione mediatica globale e molteplici piste, non è stata trovata alcuna traccia di Maddie e nessuno è stato incriminato per la sua scomparsa.
Indagini e sospetti
La procura tedesca aveva annunciato nel 2020 di aver indicato Brueckner come principale sospettato. Ma le "prove concrete" che dicevano di avere non sono state sufficienti per ottenere una condanna, e si sono quindi astenuti dall'incriminarlo per il caso Maddie. A giugno, la polizia ha rastrellato un'area invasa dalla vegetazione e alcuni edifici abbandonati in Portogallo, vicino a dove Brueckner viveva all'epoca, ma senza aver trovato prove. Alcuni giorni fa il procuratore capo di Braunschweig, Christian Wolters, ha avvertito che Brueckner resta "pericoloso" e che è considerato a rischio di recidiva.
Preoccupazioni per il futuro
I pubblici ministeri avevano chiesto condizioni per il rilascio di Brueckner, come l'obbligo di indossare un braccialetto elettronico alla caviglia e di comunicare loro dove vive e hanno espresso il timore che possa lasciare la Germania "a causa di tutto il clamore mediatico". L'avvocato difensore, Friedrich Fuelscher, ha dichiarato all'emittente pubblica NDR che le dichiarazioni della procura "avranno un impatto sulla sua vita futura" e che Brueckner avrà difficoltà a trovare un lavoro o un appartamento e a reintegrarsi nella società.
Precedenti penali
Brueckner era stato condannato per la prima volta per abusi sessuali su minori quando era ancora adolescente. Nel 2020, la sua fedina penale conteneva 17 reati, secondo quanto riportato dalla rivista, tra cui lesioni personali, furto e guida in stato di ebbrezza. Durante il suo ultimo processo, un perito psichiatrico lo ha descritto come "assolutamente al top della pericolosità" e con un'alta probabilità di recidiva. Quando è stato individuato come sospettato nel caso McCann, Brueckner stava scontando una pena per traffico di droga. Nell'ottobre 2022 era stato inoltre accusato di cinque capi d'imputazione distinti per stupro e abusi sessuali su minori, presumibilmente commessi tra il 2000 e il 2017 nella stessa regione del Portogallo in cui Maddie è scomparsa, ma era stato assolto da tutte le accuse, vanificando le speranze dei procuratori di tenerlo in carcere mentre continuavano le indagini sul caso Maddie. I procuratori di Braunschweig, dove Brueckner è stato processato per le accuse del 2022, hanno chiesto un nuovo processo in un altro tribunale, ma una decisione su tale procedimento non è prevista prima del prossimo anno.