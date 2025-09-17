Kiev annuncia il primo versamento Usa per la ricostruzione

AGI - Gli Stati Uniti hanno effettuato il primo versamento nel fondo di ricostruzione ucraino nel quadro dell'accordo sull'accesso alle risorse minerarie della nazione in guerra. Lo ha annunciato il primo ministro ucraino, Yulia Svyrydenko, su Telegram.
"Il Fondo di Investimento per la Ricostruzione sta iniziando la sua attività operativa: il primo contributo è già stato versato! La U.S. International Development Finance Corporation (DFC) ha impegnato 75 milioni di dollari nel Fondo di Investimento per la Ricostruzione USA-Ucraina, e l'Ucraina raddoppierà tale contributo", ha spiegato la premier di Kiev, "pertanto, stiamo formando il capitale iniziale del Fondo di Investimento per la Ricostruzione, per un totale di 150 milioni di dollari. Questo è un altro passo importante per l'avvio a pieno regime del Fondo, e da oggi possiamo dire: l'attività operativa è iniziata".
Svyrydenko ha osservato che le prime priorità sono progetti nei settori dell'energia, delle infrastrutture e dei minerali essenziali. Secondo il primo ministro ucraino, il governo mira a realizzare tre progetti entro la fine del 2026. Il fondo si basa sul principio di uguaglianza, ha spiegato ancora Svyrydenko: "L'Ucraina si assume gli stessi obblighi finanziari della parte americana, sottolineando sia la nostra responsabilità che la nostra visione del Fondo come un autentico strumento di ripresa condivisa e cooperazione a lungo termine".
La premier ucraina aggiunto che la decisione apre la strada al finanziamento dei primi progetti su larga scala, alla creazione di industrie moderne, alla creazione di nuovi posti di lavoro e allo sviluppo di soluzioni tecnologiche che rafforzeranno l'economia e la sicurezza del Paese.
L'8 maggio la Verkhovna Rada ha ratificato l'accordo tra i governi di Ucraina e Stati Uniti sull'istituzione del Fondo di investimento per la ricostruzione Usa-Ucraina. L'accordo era stato firmato a Washington il 30 aprile 2025 e ufficialmente lanciato il 23 maggio 2025. Il Fondo investirà i contributi degli Stati Uniti e dell'Ucraina in progetti di estrazione di risorse naturali, petrolio e gas, porti e infrastrutture correlate in Ucraina.