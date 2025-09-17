La Francia mette fine ai benefici a vita per gli ex primi ministri

AGI - Il primo ministro Sébastien Lecornu ha pubblicato un decreto che dal 1 gennaio 2026 porrà fine agli ultimi benefit "a vita" per gli ex primi ministri, che includevano l'uso di un veicolo e di un autista e la protezione della polizia.
"Il decreto limita a 10 anni dalla data di cessazione del mandato il periodo durante il quale i primi ministri beneficiano di un veicolo aziendale e di un autista", si legge nel decreto, datato 16 settembre e pubblicato oggi sulla Gazzetta Ufficiale. Questo decreto, firmato dal primo ministro, entrerà in vigore il 1 gennaio 2026 e si applicherà agli ex primi ministri "che hanno lasciato l'incarico da più di 10 anni".
Ex primi ministri coinvolti
Il provvedimento riguarderà quindi Manuel Valls, che ha lasciato il 6 dicembre 2016, e tutti i suoi predecessori: Jean-Marc Ayrault (31 marzo 2014), François Fillon (15 maggio 2012) e Dominique de Villepin (17 maggio 2007).
Il nuovo decreto modifica un precedente testo emanato dall'allora primo ministro Édouard Philippe il 20 settembre 2019, che stabiliva che lo Stato avrebbe "coperto le spese relative" a un "veicolo aziendale e a un autista", senza limiti di tempo. Tuttavia, questo beneficio non si applica agli ex primi ministri che utilizzano un veicolo aziendale per esercitare un mandato parlamentare, una carica elettiva locale o una carica pubblica.
Segreteria privata e protezione di polizia
Il nuovo decreto non pregiudica la concessione di un agente per la segreteria privata agli ex primi ministri, "su loro richiesta", che era già stata limitata nel 2019 "a dieci anni dalla fine delle loro funzioni e al massimo fino al raggiungimento del sessantasettesimo anno di età". Lecornu ha inoltre inviato ieri un'istruzione alla Direzione Nazionale della Polizia (Dgpn) per riesaminare la protezione della polizia fornita agli ex primi ministri. Potranno beneficiarne "per tre anni dalla fine delle loro funzioni" e potrà essere rinnovata "dopo una valutazione di sicurezza".