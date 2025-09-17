Trump in visita in Cina tra fine ottobre e inizio novembre

AGI - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump potrebbe visitare la Cina a fine ottobre o inizio novembre. Lo riporta il South China Morning Post (Scmp), citando alcune fonti. L'interlocutore del quotidiano ha affermato che le autorità cinesi all'inizio di settembre hanno inviato a Trump un invito per una visita di Stato nel Paese. Questo di solito significa che i preparativi per il viaggio sono nella "fase finale".
"Un invito ufficiale è come un colpo di pistola in partenza in una gara di 100 metri, la cui finale è già visibile", ha aggiunto la fonte. Secondo cui il viaggio si svolgerà probabilmente durante il vertice Apec, che si terrà in Corea del Sud dal 31 ottobre al 1 novembre.
Il precedente
La prima visita in Cina di Donald Trump da presidente Usa risale al 7 novembre 2017 e servì a concludere accordi commerciali per un valore stimato in 280 miliardi di dollari. Il più importante era con la cinese China Petroleum and Chemical Corp (Sinopec) per esplorare insieme lo sfruttamento dei giacimenti di gas naturale in Alaska.
Il primo giorno furono firmati impegni bilaterali per 9 miliardi alla presenza del segretario al Commercio Usa, Wilbur Ross, e del vice primo ministro cinese, Wang Yang. Trump, disse Ross al termine della cerimonia per la firma delle prima intese, avrebbe puntato molto sul riequilibrio della bilancia commerciale, che a fine 2016, vedeva gli Usa in deficit rispetto alla Cina di 347 miliardi di dollari.
All'epoca i temi caldi dell'agenda, erano la crisi nord-coreana, i rapporti commerciali e l'aumento dell'influenza della Cina in Asia. Prima della partenza per Pechino, terza tappa della sua missione asiatica, Trump aveva scritto su Twitter (sì, allora si chiama ancora così) di "non vedere davvero l'ora" di incontrare Xi, "reduce da una grande vittoria politica", ovvero la rielezione alla carica di segretario generale del Partito Comunista Cinese e l'iscrizione del suo nome accanto al suo contributo ideologico nello statuto del Pcc.