"Bolsonaro ha tumore alla pelle"

(AGI/EFE) - Brasilia, 17 set. - L'ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro, condannato la scorsa settimana a 27 anni di carcere per tentato colpo di stato, ha un tumore alla pelle. Lo ha annunciato uno dei suoi medici. Una biopsia delle lesioni cutanee ha rilevato un "carcinoma a cellule squamose", "un tipo di tumore della pelle che puo' avere conseguenze piu' gravi", ha detto ai giornalisti il dottor Claudio Birolini. Agli arresti domiciliari dall'inizio di agosto, Bolsonaro, 70 anni, ha lasciato la clinica privata DF Star di Brasilia nel primo pomeriggio di mercoledi', dove era stato ricoverato il giorno prima, dopo essersi sentito male. Secondo il bollettino medico del DF Star, la biopsia ha rilevato il carcinoma in "due delle otto lesioni" asportate durante una precedente breve visita presso la stessa clinica domenica. Questa diagnosi richiede "monitoraggio medico e rivalutazioni periodiche", si legge nel comunicato dell'ospedale. Tuttavia, Birolini ha affermato che l'ex presidente non dovrebbe essere sottoposto ad alcun "trattamento attivo" come la chemioterapia in questo momento. (AGI)Rus (Segue) (AGI/EFE) - Brasilia, 17 set. - L'ex presidente brasiliano e' stato ricoverato martedi' presso la clinica DF Star dopo essersi sentito male. La sua famiglia ha riferito vomito, un "episodio piu' grave" di singhiozzo e un calo della pressione sanguigna. Bolsonaro soffre di vari problemi di salute, alcuni dei quali derivanti dagli effetti collaterali della coltellata all'addome subita nel 2018, che ha portato a diversi interventi chirurgici negli ultimi anni. Dopo aver trascorso la notte sotto osservazione, Bolsonaro ha mostrato un "miglioramento dei sintomi (vomito e calo della pressione sanguigna) e della funzionalita' renale dopo un trattamento medico per via endovenosa", secondo il bollettino medico. La Corte Suprema ha condannato Jair Bolsonaro a 27 anni di carcere dopo averlo ritenuto colpevole di aver tentato di mantenere il potere con la forza dopo essere stato sconfitto di misura dall'attuale presidente, il socialista Luiz Ina'cio Lula da Silva, nel 2022. Bolsonaro non potra' essere incarcerato finche' non saranno esauriti tutti i possibili ricorsi e la sua difesa ha gia' annunciato che ne presentera' a breve. (AGI)Rus