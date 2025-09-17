Ricovero d'urgenza per Bolsonaro, problemi renali e anemia dopo la condanna

AGI - L'ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro, condannato la scorsa settimana per aver guidato un tentato colpo di stato, soffre di problemi renali e anemia e rimarrà ricoverato in ospedale per ora, hanno dichiarato mercoledì i medici. Il leader, 70 anni, è stato portato d'urgenza in ospedale ieri sera mentre era agli arresti domiciliari dopo aver sofferto di violenti attacchi di singhiozzo e vomito.
Complicazioni post-operatorie e condanna
Bolsonaro è stato sottoposto a diversi interventi chirurgici negli ultimi anni a causa di complicazioni seguite a una coltellata all'addome nel 2018 durante la campagna elettorale per la presidenza. L'ultimo episodio arriva dopo la sua condanna della scorsa settimana per aver complottato per rovesciare il rivale di sinistra Luiz Inacio Lula da Silva, che lo ha sconfitto alle elezioni presidenziali del 2022. Gli avvocati di Bolsonaro hanno dichiarato che presenteranno ricorso contro la condanna a 27 anni e tre mesi di reclusione.
Bollettino medico e condizioni attuali
In un bollettino medico, l'ospedale DF Star di Brasilia ha dichiarato che Bolsonaro era arrivato "disidratato, con tachicardia e calo della pressione sanguigna". "Gli esami hanno mostrato anemia persistente e compromissione della funzionalità renale" e l'ex presidente rimarrà sotto osservazione per tutta la giornata di mercoledì 17 settembre, hanno riferito i medici nel comunicato.
Bolsonaro ha segnalato diversi problemi di salute durante il procedimento giudiziario a suo carico, ed è stato quindi assente durante la fase del verdetto del processo. L'ex presidente, ancora popolare tra i suoi sostenitori, era agli arresti domiciliari da agosto nella sua residenza a Brasilia.