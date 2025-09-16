Trump fa causa per 15 miliardi al New York Times

AGI - Donald Trump intenterà una causa da 15 miliardi di dollari per diffamazione e calunnia contro il New York Times considerato dal presidente USA "uno dei giornali peggiori e più degenerati nella storia del nostro Paese, diventato di fatto il portavoce del Partito Democratico di sinistra radicale".
Il presidente Usa scrive in un post su Truth: "Il loro sostegno a Kamala Harris è stato addirittura messo in primo piano sulla prima pagina del New York Times, cosa mai vista prima! Il Times ha mentito per decenni sul vostro presidente preferito (IO!), sulla mia famiglia, sui miei affari, sul movimento America First, sul MAGA e sulla nostra nazione nel suo complesso" e aggiunge "la causa è stata intentata nel grande Stato della Florida. Grazie per l'attenzione dedicata a questa questione. Rendete di nuovo grande l'America!" conclude Trump.