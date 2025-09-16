Da oggi il raduno dei familiari degli ostaggi sotto casa di Netanyahu

AGI - Il Forum dei familiari degli ostaggi ha annunciato che, a partire da oggi, si terrà una manifestazione davanti alla casa del premier israeliano Benjamin Netanyahu a Gerusalemme ogni sera alle 19.30, per chiedere il ritorno dei loro cari e protestare contro l'offensiva a Gaza City che li mette a repentaglio.
Allarme del Forum degli ostaggi
"Le forze dell'Idf, sotto la direzione di Netanyahu, hanno iniziato un raid su Gaza City ieri sera. Il capo di Stato maggiore ha anche affermato che gli ostaggi vivi sono in immediato pericolo di vita e i morti rischiano di scomparire per sempre", ha sottolineato, affermando che "non ci sarà altro tempo per salvare" gli ostaggi, prigionieri da 711 giorni. "Gli ostaggi e i soldati non possono essere sacrificati, insieme salveremo Israele", ha concluso il Forum.
Timori per l'operazione di terra a Gaza
L'avvio dell'operazione di terra dell'Idf per conquistare Gaza City sarà la pietra tombale per gli ostaggi ancora prigionieri a Gaza. Ne è convinta Einav Tzangauker, madre di Matan, che ha trascorso la notte davanti alla residenza del premier a Gerusalemme e ha esortato la popolazione a unirsi alle famiglie.
Appello disperato delle famiglie
"Questo è un grido dal profondo del nostro cuore: preparate le valigie e unitevi a noi. Se il popolo israeliano non si ribella, i nostri soldati e ostaggi moriranno e scompariranno. Questa è una lotta che coinvolge un intero Paese", ha dichiarato. Secondo lei, "Netanyahu ha ordinato di uccidere gli ostaggi vivi e di nascondere definitivamente i deceduti. Sta usando il mio Matan come scudo umano. Siamo sopraffatti da una paura profonda, non possiamo né mangiare né dormire".
Accuse contro Netanyahu
Le ha fatto eco, Anat Angrest, madre del soldato Matan prigioniero a Gaza, che ha avvertito del destino che attende i rapiti. "Con la decisione del primo ministro di occupare Gaza, anche a costo dei nostri cari, incluso mio figlio, 48 ostaggi rischiano di scomparire", ha dichiarato.
Esortazione al capo di Stato Maggiore
Angrest ha esortato il capo di Stato Maggiore, Eyal Zamir, a non collaborare con le direttive di Netanyahu: "Non dare ai soldati l'ordine di uccidere i loro fratelli", "stai mandando soldati a ucciderlo in nome dei (ministri dell'estrema destra messianica) Ben-Gvir e Smotrich".
Avvertimento di Trump ad Hamas
Il presidente Usa Donald Trump ha avvertito Hamas che avrà "grossi guai" se userà gli ostaggi a Gaza come scudi umani, mentre si amplia l'offensiva lanciata da Israele per conquistare Gaza City. "Aspetteremo di sapere cosa succederà, perché ho sentito che Hamas sta cercando di usare il vecchio accordo sugli scudi umani, e se lo facesse si troverebbe in grossi guai", ha risposto Trump ai giornalisti che gli chiedevano dell'offensiva israeliana.