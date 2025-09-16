Portogallo, un branco di orche marine affonda uno yacht. Salvi i 5 a bordo

AGI - Un branco di orche marine ha speronato e affondato, al largo delle coste del Portogallo, uno yacht turistico con a bordo cinque persone, tratte in salvo da un'altra imbarcazione prima di finire in acqua. A raccontare l'episodio, risalente a sabato scorso e avvenuto non lontano dalla spiaggia di Fonte da Telha, a Sud di Lisbona, è 'The Independent'.
Un filmato condiviso su Instagram dalla compagnia di navigazione Mercedes-Benz Oceanic Lounge mostra uno dei cetacei che colpisce ripetutamente la fiancata dello yacht prima che questo ondeggi e inizi a colare a picco, con un testimone che esclama "Oh mio Dio". Tutti e cinque i membri dell'equipaggio sono stati tratti in salvo da una barca a vela del club Nautic Squad poco prima dell'affondamento.
Come hanno attaccato
Poche ore dopo, al largo della baia di Cascais, lo stesso branco aveva attaccato un'altra barca con quattro persone a bordo, anch'esse tratte in salvo senza conseguenze. Da maggio 2020, i ricercatori hanno documentato centinaia di casi di imbarcazioni speronate dalle orche vicino alla penisola iberica.
Identificazione del branco
Due settimane fa, al largo della Galizia, due barche erano state attaccate da una coppia di orche a pochi minuti di distanza l'una dall'altra. Sembra che protagonista di questi episodi sia sempre lo stesso branco, guidato da una femmina chiamata 'White Gladis'.
Gli etologi ritengono che i cetacei abbiano adottato un comportamento imitativo o difensivo a seguito di un trauma.