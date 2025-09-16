Netanyahu: "Il Qatar finanzia Hamas, la nostra azione è giustificata"

AGI - Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha dichiarato che l'attacco contro i dirigenti di Hamas in Qatar la scorsa settimana è "giustificato" dai legami dello Stato del Golfo con il gruppo. "Il Qatar è legato ad Hamas, sostiene Hamas, ospita Hamas, finanzia Hamas... Ha delle leve forti (che potrebbe azionare), ma ha scelto di non farlo", ha affermato Netanyahu durante una conferenza stampa. "Pertanto la nostra azione è del tutto giustificata".
L'attacco senza precedenti alla riunione di Hamas a Doha è stato il primo attacco israeliano di questo tipo contro il Qatar, alleato degli Stati Uniti. Secondo il gruppo militante e fonti israeliane citate dai media nazionali, l'attentato ha provocato la morte di sei persone, nessuna delle quali è l'alto dirigente di Hamas preso di mira da Israele. In risposta all'attacco, il Qatar ha convocato un vertice di emergenza della Lega Araba e dell'Organizzazione per la Cooperazione Islamica che ha riunito quasi 60 Paesi per chiedere un'azione ferma contro Israele.
Il Qatar non ha rapporti diplomatici con Israele e ospita da tempo i leader del gruppo militante palestinese, il cui attacco del 7 ottobre 2023 contro Israele ha innescato la guerra di Gaza. Ha inoltre svolto un ruolo fondamentale nella mediazione tra Israele e Hamas nei negoziati per un cessate il fuoco nella guerra e per il rilascio dei 251 ostaggi israeliani catturati dai militanti palestinesi durante quell'assalto.
Tra il 2018 e il 2023, il Qatar ha inviato milioni di dollari in elargizioni mensili in contanti e aiuti a Gaza gestiti da Hamas, con l'approvazione del gabinetto di Netanyahu dell'epoca. All'inizio di quest'anno, i media israeliani hanno riferito che due assistenti di Netanyahu sono indagati dall'agenzia di sicurezza interna Shin Bet per aver presumibilmente ricevuto pagamenti dal Qatar. Lo scandalo, soprannominato "Qatargate", ha sollevato interrogativi sulla possibilità di un'influenza del Qatar nell'ufficio del primo ministro. Netanyahu, chiamato a testimoniare nelle indagini a marzo, l'ha denunciata come una "caccia alle streghe politica".