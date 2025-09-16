Draghi sferza l'Europa: l'inazione minaccia la sovranità

AGI - "A un anno di distanza, l'Europa si trova in una situazione più difficile. Il nostro modello di crescita sta svanendo. Le vulnerabilità aumentano. E non esiste un percorso chiaro per finanziare gli investimenti di cui abbiamo bisogno. E ci è stato ricordato, dolorosamente, che l'inazione minaccia non solo la nostra competitività, ma la nostra stessa sovranità". Lo ha dichiarato l'ex premier ed ex presidente della Bce, Mario Draghi, nella conferenza in occasione di un anno dalla pubblicazione del suo rapporto sul futuro della competitività europea.
"Per la sopravvivenza fare ciò che non è stato mai fatto"
"Naturalmente, questo percorso infrangerà tabù di lunga data. Ma il resto del mondo ha già infranto i propri. Per la sopravvivenza dell'Europa, dobbiamo fare ciò che non è mai stato fatto prima e rifiutarci di lasciarci frenare da limiti autoimposti", ha avvertito l'ex premier ed ex presidente della Bce. "Soprattutto, dobbiamo andare oltre le strategie generiche e le tempistiche rinviate nel tempo. Abbiamo bisogno di date concrete e risultati misurabili - e di essere chiamati a renderne conto. Le scadenze dovrebbero essere abbastanza ambiziose da richiedere una vera concentrazione e uno sforzo collettivo", ha aggiunto. Questa è stata la formula alla base dei progetti di maggior successo dell'Europa - il Mercato Unico e l'euro. Entrambi sono avanzati attraverso fasi chiare, traguardi precisi e un impegno politico costante", ha concluso Draghi.