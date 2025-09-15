La regina Letizia compie 53 anni. Ma non ci saranno feste pubbliche

AGI - La regina Letizia compie oggi 53 anni, un anniversario che celebra privatamente poiché non ha alcuna attività in programma nella sua agenda istituzionale e alla vigilia dell'inizio del viaggio di Stato che il re e la regina faranno in Egitto, dove rimarranno fino a venerdì prossimo.
Impegni delle principesse Leonor e Sofia
Come negli ultimi due anni, il compleanno della regina coincide con l'assenza della principessa Leonor e dell'infanta Sofia perchè fuori di Madrid: l'erede al trono si trova all'Accademia Aerea di San Javier (Murcia) nel suo ultimo anno di addestramento militare e la figlia più giovane dei reali di Spagna si trova a Lisbona, presso il centro universitario Forward College, per studiare il primo anno di Scienze Politiche e Relazioni Internazionali.
Viaggio di Stato in Egitto
La regina Letizia partirà con Felipe VI domani per l'Egitto per iniziare un viaggio di Stato che li porterà al Cairo e a Luxor e con il quale rispondono all'invito che il presidente egiziano Abdel Fattah Al Sisi ha fatto loro durante la sua visita in Spagna lo scorso febbraio.
Impegni recenti in Spagna
La scorsa settimana, la regina Letizia si è recata a La Rioja per inaugurare l'anno scolastico 2025-2026 della scuola dell'infanzia e primaria "Entresotos" e ha partecipato a una conferenza a Madrid per mettere in guardia sulle mutilazioni genitali femminili e a un Congresso internazionale sulla tratta di esseri umani.
Nuovo capo della Segreteria
La regina raggiunge l'età di 53 anni dopo aver nominato recentemente il nuovo capo della sua Segreteria, la giornalista Marta Carazo, che in precedenza ha presentato la seconda edizione del "Telediario" di TVE. Così, dal primo settembre, Carazo è incaricata di dirigere il Segretariato della Regina e, in collaborazione con le altre unità della casa, svolge lo studio, la preparazione e l'esecuzione di questioni relative alle attività di Doña Letizia. EFE