Trump: "Putin e Zelensky non si parlano perchè si odiano"
Il presidente americano spiega perchè ritiene altamente improbabile un colloquio diretto tra i leader di Mosca e di Kiev
AGI - I colloqui diretti tra il presidente Volodymyr Zelensky e il presidente russo Vladimir Putin sono improbabili a causa della profonda animosità personale.
Lo ha affermato Donald Trump. "L'odio tra Zelensky e Putin è insondabile", ha detto il presidente americano ai giornalisti.
"Penso che dovrò parlare io... si odiano così tanto che quasi non riescono a parlare". Trump ha detto di aver inizialmente creduto che i negoziati potessero essere organizzati facilmente, ma ha aggiunto che avrebbe guidato personalmente i colloqui, poiché i due leader "non sono in grado di parlare tra loro".