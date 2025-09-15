Fine della fuga per il "Tinder Swindler", il truffatore della serie tv arrestato in Georgia
Secondo il docu-film uscito nel 2022, l'uomo sarebbe riuscito a sottrarre 10 milioni di dollari a donne residenti in Svezia, Norvegia e Finlandia
Francesco Russo
truffe scammer truffe sentimentali serie tv
AGI - Le autorità georgiane hanno annunciato l'arresto del truffatore israeliano Simon Leviev, reso famoso dal documentario di Netflix "The Tinder Swindler". Leviev, 34 anni, il cui vero nome è Shimon Yehuda Hayut, è diventato famoso grazie a una serie di rapporti investigativi e indagini giornalistiche che hanno portato alla luce un vasto curriculum di frodi sentimentali e reati finanziari.

Leviev è stato "arrestato all'aeroporto di Batumi su richiesta dell'Interpol", ha dichiarato ad Afp il portavoce del ministero dell'Interno di Tbilisi, Tato Kuchava, senza fornire ulteriori dettagli. Tra il 2017 e il 2019, Leviev si sarebbe spacciato sulla nota app di incontri Tinder per un ricco erede e avrebbe convinto numerose donne ad anticipargli ingenti somme di denaro che non ha mai restituito.

Il suo schema è diventato uno degli esempi più noti di "catfishing", ovvero la creazione di una falsa identità online per attirare le vittime in trappole sentimentali e finanziarie. Leviev ostentava un falso stile di vita lussuoso con tanto di guardie del corpo e jet privati, una messinscena elaborata e costosa ma proprio per questo assai efficace. Secondo il documentario di Netflix uscito nel 2022, l'uomo sarebbe riuscito a sottrarre 10 milioni di dollari a donne residenti in Svezia, Norvegia e Finlandia.

