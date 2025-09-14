L'omicidio Kirk stravolge la sicurezza della Casa Bianca

AGI - L'amministrazione Trump sta inviando una richiesta di 58 milioni di dollari al Congresso per aumentare la sicurezza dei poteri esecutivo e giudiziario in seguito all'omicidio dell'attivista conservatore Charlie Kirk. Lo hanno riferito a CBS News diverse fonti a conoscenza della vicenda. Il sito di Punchbowl è stato il primo a riportare la notizia.
Un funzionario della Casa Bianca ha confermato che i fondi aggiuntivi saranno destinati all'U.S. Marshals Service e includeranno anche una maggiore protezione per i giudici della Corte Suprema. Inoltre, l'amministrazione Trump ha espresso sostegno per un aumento dei fondi per la protezione dei legislatori del Congresso, ma potrebbe rimettersi al potere legislativo in merito.
Scadenza dei finanziamenti governativi
Tutto ciò precede la scadenza del 30 settembre per i finanziamenti governativi. CBS News ha già parlato di un nuovo programma pilota per i membri della Camera, lanciato ad agosto, che prevede un'indennità aggiuntiva per l'assunzione di personale di sicurezza o per l'aggiornamento delle proprie abitazioni. Il presidente della Camera Mike Johnson ha già dichiarato che è in corso una revisione "deliberata" e approfondita del programma.
Valutazione di ulteriori misure di sicurezza
Anche il Senato sta valutando ulteriori misure di sicurezza. "Dobbiamo proteggere le persone che si candidano a una carica pubblica, altrimenti nessuno lo farà, e questo ci pesa molto, mentre, come sapete, stiamo elaborando il trauma di quanto accaduto", ha detto Johnson ai giornalisti giovedì.
Monitoraggio delle minacce
Il capo della polizia del Campidoglio degli Stati Uniti, Michael Sullivan, ha dichiarato a CBS News che il dipartimento prevede di monitorare oltre 14.000 minacce ai propri membri entro la fine dell'anno, superando di gran lunga il numero degli anni precedenti. Sullivan ha affermato che l'Uscp opererà con una "posizione rafforzata" in futuro. "Siamo pronti a continuare a reagire e a garantire la sicurezza dei membri del Congresso", ha assicurato Sullivan.