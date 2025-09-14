Rubio pronto a discutere l'annessione della Cisgiordania

AGI - In visita ufficiale in Israele, il segretario di Stato americano Marco Rubio ha dichiarato di essere pronto a discutere dell'annessione della Cisgiordania. Lo riferisce il quotidiano Times of Israel.
Secondo l'ufficio di Benjamin Netanyahu, oggi il primo ministro e Rubio visiteranno insieme il Muro Occidentale a Gerusalemme. Tuttavia, l'ufficio del primo ministro israeliano non ha annunciato l'intenzione di un incontro di lavoro formale tra i due leader.
Reazione USA all'attacco in Qatar
Sulla pista di Washington prima del suo volo, Rubio ha dichiarato ai giornalisti che gli Stati Uniti "non sono contenti" dell'attacco israeliano contro i leader di Hamas in Qatar, ma che l'attacco non cambierà lo status di alleato di Washington con Israele.
Un diplomatico di alto rango ha affermato che il presidente Donald Trump vuole la sconfitta di Hamas, la fine della guerra e il rilascio degli ostaggi "tutto in una volta" e "in tempi brevi".
Tensioni regionali e sforzi diplomatici
L'attacco di martedì - il primo di Israele contro l'alleato degli Stati Uniti, il Qatar - ha scosso la regione e ha messo a dura prova gli sforzi diplomatici per raggiungere una tregua nella Striscia di Gaza devastata dalla guerra.