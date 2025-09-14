La maxi truffa dei parcheggi fantasma. Condannato un 37enne

AGI - Un parcheggiatore in grande stile, ma pur sempre un parcheggiatore, per giunta abusivo. Un truffatore, sempre in grande stile. È riuscito a guadagnare più di un milione e mezzo di euro spostando auto, furgoni.
Convincendo i clienti del Regno Unito di avere a disposizione depositi videosorvegliati dalla migliore tecnologia. I posti più sicuri e convenienti per lasciare l'auto e proseguire in aereo un viaggio. E per i clienti al rientro l'amara sorpresa di dover cercare l'auto nei posti più impensati e trovarla addirittura danneggiata o accompagnata da una multa.
La truffa dei depositi videosorvegliati
Sonny Kaushal, 37 anni, direttore di Airtime Parking Ltd, aveva anche realizzato un sito per pubblicizzare la sua azienda dove offriva oltre al parcheggio sicuro e protetto anche una serie di servizi, come il "premium valet parking", un "park and ride" e la capacità di stoccare 1.000 auto in modo sicuro nel complesso coperto autorizzato dell'azienda entro tre miglia dall'aeroporto. Ma in realtà, i veicoli dei clienti erano parcheggiati da un campo a Datchet, sul ciglio della strada delle strade di Hillingdon, una zona industriale e talvolta venivano persino lasciati nel parcheggio per soste brevi dell'aeroporto di Heathrow.
La condanna per frode e pratiche sleali
Kaushal, del Buckinghamshire, dovrà scontare 32 mesi di carcere, dopo essere stato condannato per trading fraudolento e per pratica commerciale sleale. Dovrà anche rimborsare più di 900mila euro. La condanna è arrivata dopo un'indagine approfondita da parte dei funzionari degli standard commerciali del Consiglio di Hillingdon.
Irregolarità e recensioni negative
Nonostante Kaushal sostenga di essere il principale fornitore di soluzioni di parcheggio a Heathrow, la sua Airtime Parking in realtà non aveva siti assegnati all'aeroporto e non era supportata da terze parti. Alcune auto erano state danneggiate mentre erano sotto la custodia di Airtime Parking Ltd, alcune avevano persino ricevuto multe per divieto di sosta. Le chiavi dell'auto erano state smarrite, ai clienti erano state addebitate spese extra per la consegna e il ritiro, alcuni non avevano ricevuto la navetta per l'aeroporto, il personale era aggressivo e non c'era stata una risposta ai reclami o alle richieste di rimborso. Il 93% delle 116 recensioni sul sito web Trust Pilot ha assegnato alla società non più di "una stella".